Мокрый снег и гололедица: какая погода будет в Украине 4 февраля

В пятницу, 4 февраля, в большинстве областей Украины будут осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах
Синоптики сообщают об облачности с прояснениями. На востоке и юго-востоке – небольшой снег. На западе небольшой снег. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер северо-западный с переходом в западных областях на юго-западный, 5-10 м/с. На дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица.
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Ночью температура воздуха опустится до 1-6 градусов мороза. На севере и центре будет прохладнее: 5-10 градусов мороза. Днем температура воздуха будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.
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