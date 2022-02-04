Мокрый снег и гололедица: какая погода будет в Украине 4 февраля

Ночью температура воздуха опустится до 1-6 градусов мороза

На дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 4 февраля, в большинстве областей Украины будут осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Синоптики сообщают об облачности с прояснениями. На востоке и юго-востоке – небольшой снег. На западе небольшой снег. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер северо-западный с переходом в западных областях на юго-западный, 5-10 м/с. На дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица.

Ночью температура воздуха опустится до 1-6 градусов мороза. На севере и центре будет прохладнее: 5-10 градусов мороза. Днем температура воздуха будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).

Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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