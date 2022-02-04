Мокрий сніг та ожеледиця: яка погода буде в Україні 4 лютого

Вночі температура повітря опуститься до 1-6 градусів морозу.

На дорогах, окрім південних регіонів, подекуди ожеледиця. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 4 лютого, у більшості областей України опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. На сході та південному сході – невеликий сніг. На заході невеликий сніг. На решті території України буде без опадів. Вітер північно-західний із переходом у західних областях на південно-західний, 5-10 м/с. На дорогах, окрім південних регіонів, подекуди ожеледиця.

Вночі температура повітря опуститься до 1-6 градусів морозу. На півночі та центрі буде прохолодніше: 5-10 градусів морозу. Вдень температура повітря від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

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Що робити під час сильного вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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