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Мокрий сніг та ожеледиця: яка погода буде в Україні 4 лютого

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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4 лютого, 05:41
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Вночі температура повітря опуститься до 1-6 градусів морозу.
На дорогах, окрім південних регіонів, подекуди ожеледиця. Колаж "Сьогодні"
На дорогах, окрім південних регіонів, подекуди ожеледиця. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 4 лютого, у більшості областей України опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. На сході та південному сході – невеликий сніг. На заході невеликий сніг. На решті території України буде без опадів. Вітер північно-західний із переходом у західних областях на південно-західний, 5-10 м/с. На дорогах, окрім південних регіонів, подекуди ожеледиця.

Вночі температура повітря опуститься до 1-6 градусів морозу. На півночі та центрі буде прохолодніше: 5-10 градусів морозу. Вдень температура повітря від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

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Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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