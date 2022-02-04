Мокрий сніг та ожеледиця: яка погода буде в Україні 4 лютого

У п'ятницю, 4 лютого, у більшості областей України опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в регіонах
Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. На сході та південному сході – невеликий сніг. На заході невеликий сніг. На решті території України буде без опадів. Вітер північно-західний із переходом у західних областях на південно-західний, 5-10 м/с. На дорогах, окрім південних регіонів, подекуди ожеледиця.
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Вночі температура повітря опуститься до 1-6 градусів морозу. На півночі та центрі буде прохолодніше: 5-10 градусів морозу. Вдень температура повітря від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
Що робити під час сильного вітру?
- Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.
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