Моргенштерн был в Украине? Все, что известно о возможном приезде рэпера

Депутаты и силовики считают, что это могла быть сознательная провокация, но не исключено, что визит в Украину – правда

В Сети обсуждают, мог ли приехать российский репер в Украину. Коллаж "Сегодня"

9 июля скандальный российский исполнитель Моргенштерн заявил, якобы находится в Украине. СБУ допускает, что это, может, правда, а вот Госпогранслужба отказалась от комментариев.

"Сегодня" собрали все, что известно о возможном приезде рэпера из РФ.

"Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", – Моргенштерн

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Вечером 9 июля Алишер Валеев (настоящее имя рэпера) опубликовал видео на фоне подсолнечного поля и похвастался, что вместе с невестой якобы пересек границу.

Однако на следующий день на странице исполнителя уже не было этой истории. Но есть другие – с геолокацией в Казани.

История якобы из Казани. Скриншот

Что говорят украинские спецслужбы

В СБУ сайту "Сегодня" заявили, что пока проверяют эту информацию. У них есть два варианта: либо он блефует, либо действительно пересек границу.

"То, что он в списке Минкульта – не запрещает ему приезжать в Украину. Ведь внесение в список предполагает два варианта – запрет въезда и незапрещение въезда", – сказали силовики.

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При этом в Госпогранслужбе Украины заявили, что, согласно украинским законам, не могут разглашать такую информацию.

Они уточнили, что действуют в соответствии с законом и если Валееву запрещен въезд, то его точно не пропустили.

Другие источники в правоохранительных органах сказали журналистам "Сегодня", что запрета на въезд Моргенштерна в Украину не оформляли. А то, что он есть в списке Минкульта – не основание для запрета на въезд. Так что теоретически это может быть правдой.

Признал Крым украинским? Реакция на "приезд" репера

Телеведущий Максим Назаров допустил, что Моргенштерн мог просто прилететь в оккупированный Россией Крым. Однако тогда получается, что репер назвал полуостров частью Украины – то ли в шутку, то ли всерьез.

"За четыре часа до публикации этого видео Моргенштерн был замечен на своей малой родине в Уфе получается, отобедал касатик в уфимском "Версале", сел на самолет и... прилетел в Крым?" – написал журналист.

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В "Слуге народа" говорят, что это могла быть сознательная провокация. При этом нардеп Денис Маслов уточнил, что если информация все таки подтвердится, могут возникнуть вопросы к пограничникам.

"Подсолнухи растут и в России. Он мог там записать видео и заявить, что находится в Украине", - сказал нам депутат.

Напомним, Моргенштерну запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал несколько концертов в этом году. В конце апреля 2020 года 22-летнего Алишера внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

После этого рэпер подал иск в Окружной административный суд города Киева, чтобы ему разрешили въезд в нашу страну.

Все подробности в спецтеме Моргенштерн в Украине?