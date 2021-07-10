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Признал Крым украинским? В Сети предполагают, что Моргенштерн мог прилететь на полуостров

10 июля 2021 11:47

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Сети сомневаются, что рэпер находится на подконтрольной украинским властям территории Украины

Рэпер может находится в Крыму / Фото: коллаж "Сегодня"

Рэпер может находится в Крыму / Фото: коллаж "Сегодня"

Телеведущий Максим Назаров допустил, что российский рэпер Моргенштерн вовсе не на подконтрольной украинским властям территории Украине, а приехал в оккупированный Россией Крым.

Об этом он написал в Telegram.

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Назаров допускает, что Моргенштерн не пересекал границу с Украиной, а в последнем посте признал Крым украинским, то ли в шутку то ли всерьез.

"За четыре часа до публикации этого видео Моргенштерн был замечен на своей малой родине в Уфе получается, отобедал касатик в уфимском "Версале", сел на самолёт и... прилетел в Крым? Или, думается, просто решил потроллить СБУ, на которую недавно подал в суд", – написал журналист.

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Отметим, что Назаров сомневается в своей версии. Примечательно, что и в СБУ сомневаются в присутствии Моргенштерна в Украине. По данным спецслужбы, возможны два варианта: либо он блефует, либо действительно пересек границу.

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Напомним, что еще неделю назад Моргенштерн публиковал пост из отпуска – он в халате с логотипом отеля Lujo в турецком Бодруме. Он пишет, что в медовом месяце.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Моргенштерну запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал несколько концертов в этом году. В конце апреля 2020 года 22-летнего Алишера внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. После этого рэпер подал иск в Окружной административный суд города Киева, чтобы ему разрешили въезд в нашу страну.

Все подробности в спецтеме Моргенштерн в Украине?

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