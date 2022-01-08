Морозы усилятся: погода в Украине на 8 января (карта)

В субботу, 8 января, в Украине синоптики прогнозируют солнечную погоду, но с небольшими морозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах
На Западе будет идти снег. В Одессе прогнозируют дожди. Между тем в других регионах Украины осадков не прогнозируют. Днем из-за туч будет выглядывать солнце.
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Теплее всего будет на юге страны. Днем там 0...+4 градуса, а ночью до -6. Холодно будет на востоке – ночью столбики термометров покажут -7...-13 грдусов. Однако днем будет 0...-2.
В северных и центральных областях в светлое время суток прогнозируют 0...-1 градус, а ночью до -8.
В Киеве 8 января также будет без осадков, температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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