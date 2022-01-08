Морози посиляться: погода в Україні на 8 січня (мапа)

Найтепліше буде на півдні країни

На Заході йтиме сніг. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 8 січня, в Україні синоптики прогнозують сонячну погоду, але з невеликими морозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

На Заході йтиме сніг. У Одесі прогнозують дощі. Тим часом, в інших регіонах України опадів не прогнозують. Вдень з-за хмар виглядатиме сонце.

Найтепліше буде на півдні країни. Вдень там 0...+4 градуси, а вночі -6. Холодно буде на сході – вночі стовпчики термометрів покажуть -7...-13 градусів. Проте вдень 0...-2.

У північних та центральних областях у світлу пору доби прогнозують 0...-1 градус, а вночі до -8.

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У Києві 8 січня також буде без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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