Морози посиляться: погода в Україні на 8 січня (мапа)

У суботу, 8 січня, в Україні синоптики прогнозують сонячну погоду, але з невеликими морозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в регіонах
На Заході йтиме сніг. У Одесі прогнозують дощі. Тим часом, в інших регіонах України опадів не прогнозують. Вдень з-за хмар виглядатиме сонце.
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Найтепліше буде на півдні країни. Вдень там 0...+4 градуси, а вночі -6. Холодно буде на сході – вночі стовпчики термометрів покажуть -7...-13 градусів. Проте вдень 0...-2.
У північних та центральних областях у світлу пору доби прогнозують 0...-1 градус, а вночі до -8.
У Києві 8 січня також буде без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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