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Морозы в мае? Синоптик ошарашила прогнозом

9 мая, 21:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ночь на понедельник в части областей Украины значительно похолодает, заморозки обещают не только на почве, но и в воздухе

/ Фото: Unsplash

В ночь на понедельник, 10 мая, в нескольких областях Украины велика вероятность заморозков. Причем не только на почве, но и в воздухе – от 0 до 4 мороза.

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Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Заморозков ближайшей ночью по прогнозу синоптика, можно ожидать в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, а также местами Киевской и Житомирской областях.

"На почве заморозки ожидаются также на севере Украины, в большинстве центра, дойдет до востока, если там не прикроет облаками "хвост" атмосферного фронта, на юге местами!" – добавила Диденко.

В западных областях вероятность заморозков ночью маленькая, но не исключена "при прояснении и в укромных местах".

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В то же время в дальнейшие ночи – во вторник, среду и далее – вероятность заморозков уменьшится и исчезнет.

Напомним, с понедельника, 10 мая, по прогнозам синоптиков, потеплеет, но прятать зонтики еще рано. А настоящую теплую и сухую весну украинцы могут ждать не раньше, чем через две недели.

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