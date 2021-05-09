Морози у травні? Синоптик приголомшила прогнозом

У ніч на понеділок в частині областей України значно похолодає, заморозки обіцяють не тільки на ґрунті, а й у повітрі

/ Фото: Unsplash

У ніч на понеділок, 10 травня, в кількох областях України велика ймовірність заморозків. Причому не тільки на ґрунті, а й у повітрі – від 0 до 4 морозу.

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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Заморозків найближчої ночі за прогнозом синоптика, можна очікувати в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, а також місцями Київській та Житомирській областях.

"На ґрунті заморозки очікуються також на півночі України, у більшості центру, дійде до сходу, якщо там не прикриє хмарами "хвіст" атмосферного фронту, на півдні місцями!" – додала Діденко.

У західних областях ймовірність заморозків цієї ночі найменша, але не виключена "при проясненні і в затишних місцях".

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Водночас у подальші ночі – у вівторок, середу й далі – ймовірність заморозків зменшиться і зникне.

Нагадаємо, з понеділка, 10 травня, за прогнозами синоптиків, потеплішає, але ховати парасольки ще рано. А справжню теплу і суху весну українці можуть чекати не раніше, ніж через два тижні.

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