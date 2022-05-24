Московский патриархат "подвинут" в Киево-Печерской лавре: что решила ПЦУ

Митрополит Епифаний инициирует создание нового монастыря Православной церкви Украины

Епифаний предложил создать в Лавре монастырь ПЦУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Православная церковь Украины на заседании Священного синода 23 мая приняла решение о создании собственного монастыря в Киево-Печерской лавре. ПЦУ обратится к правительству с просьбой передать ей один из храмов и отдельные помещения лавры для богослужений.

Как сообщила ПЦУ на своей странице в Facebook такое решение было принято, "учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, как святыни всеукраинского и мирового значения, с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского патриархата".

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"По предложению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, синод решил образовать в составе религиозного объединения Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) религиозную организацию "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) Украины)", утвердил ее устав и определил, что она имеет непосредственное прямое подчинение предстоятелю Православной церкви как своему священноархимандриту (настоятелю)", – говорится в сообщении.

Синод также попросил Епифания обратиться к Кабмину с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней лавры и отдельных ее помещений в пользование "для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской УПЦ (ВЦУ)".

Общины Московского патриархата переходят в ПЦУ

С началом войны в Украине прихожане Московского патриархата начали активно переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 29 марта сообщал, что за последний период более 50 общин уже перешли в ПЦУ, еще около 100 общин находятся в процессе присоединения.

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