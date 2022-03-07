Паства владыки Павла из Киево-Печерской лавры напала на журналиста за вопрос о войне

На съемочную группу агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" напали во время съемки репортажа в Киево-Печерской лавре, сообщает агентство.
Журналисты встретили настоятеля Лавры митрополита Русской православной церкви в Украине Павла и задали ему вопрос о российском вторжении и убийствах мирных украинцев. Митрополит отказался отвечать на вопросы.
В это время неподалеку неизвестный мужчина передавал деньги другому человеку. Мужчина, которому передали деньги, через несколько минут после общения журналистов с митрополитом напал на репортера Дмитрия Реплянчука и нанес ему удары палкой, которая в ходе нападения сломалась.
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Несколько мужчин, наблюдавших за инцидентом, продолжили угрожать и преследовали журналистов. Съемочная группа покинула территорию Лавры и вызвала полицию. Журналист отделался ушибом на ноге.
Война в Украине
- Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.
- Тем временем, по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулась по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.
- С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито больше 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.
- Только за прошлую ночь ВСУ уничтожили больше 30 вертолетов оккупантов под Херсоном, а также "отжали" много боеприпасов и техники.