Паства владыки Павла из Киево-Печерской лавры напала на журналиста за вопрос о войне

Нападавший избил репортера палкой

На журналистов напали в Лавре / Фото: Коллаж: Сегодня

На съемочную группу агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" напали во время съемки репортажа в Киево-Печерской лавре, сообщает агентство.

Журналисты встретили настоятеля Лавры митрополита Русской православной церкви в Украине Павла и задали ему вопрос о российском вторжении и убийствах мирных украинцев. Митрополит отказался отвечать на вопросы.

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В это время неподалеку неизвестный мужчина передавал деньги другому человеку. Мужчина, которому передали деньги, через несколько минут после общения журналистов с митрополитом напал на репортера Дмитрия Реплянчука и нанес ему удары палкой, которая в ходе нападения сломалась.

Несколько мужчин, наблюдавших за инцидентом, продолжили угрожать и преследовали журналистов. Съемочная группа покинула территорию Лавры и вызвала полицию. Журналист отделался ушибом на ноге.

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