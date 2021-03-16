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Московский след в деле малолетних "любовников": мы проверили слова омбудсмена

16 марта, 19:47

Игорь Серов , Игорь Тимофеев

Милана уже не первый год участвует в конкурсах звезд в России

Резонансная история с участием восьмилетней модели Миланы и 13-летнего блогера Паши Пая, которые демонстрируют "любовь" в Сети, получила неожиданное продолжение.

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Сайт "Сегодня" нашел московский след в деле малолетних "любовников", о котором рассказывал детский омбудсмен Николай Кулеба.

Милана называет себя моделью. Строго говоря, дети-модели – обычное дело в наше время. На ее странице Instagram – 500 тыс. подписчиков. Еще больше на ее странице в LIKEE – 6 млн.

В 2019 году Милана, судя по ее инстаграму, участвовала в конкурсе звезд сети LIKEE, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге. Скорее всего, это и есть московский след, который увидел Кулеба. Но в те времена никакого "романа" с Пашей у нее не было. Хотя она и позирует в окружении других мальчиков.

Рекламный пост на странице Миланы – опубликован в 2019 году

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Паша, которому 13 лет, тоже имеет много подписчиков в сети LIKEE – 0,5 млн. В Instagram на него подписано около 40 тыс. чел., но это число стремительно растет. Очевидно, к нему перетекают подписчики со странички Миланы.

Напомним, мать девочки вызвали на допрос в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 301 УК Украины – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье:Дети не живут вместе – первый комментарий мамы 8-летней Миланы, игравшей в любовь в Instagram

Видео: Сегодня

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Россия скандал модель Instagram блогер Милана Маханец

Источник: Сегодня

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