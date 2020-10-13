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Минздрав инициирует продление карантина до конца года – Ляшко

13 октября, 03:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Время работы общепитов могут ограничить

Министерство здравоохранения Украины намерено инициировать продление карантина в Украине до 31 декабря 2020 года из-за угрожающей ситуации с заражениями коронавирусной инфекцией в Украине.

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Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Громадского радио".

Он отметил, что соответствующее предложение будет вынесено во вторник, 13 октября, на заседание Кабмина.

"Мы будем завтра инициировать заслушать на заседании правительства продлении карантина до 31 декабря 2020 года", – сказал Ляшко.

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Кроме того, по его словам, будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что, несмотря на то что Украина бьет рекорды по COVID-19, жесткого карантина в стране вводить не намерены, а распространение коронавируса будут сдерживать различными ограничительными мерами.

Напомним, в Украине с полуночи 12 октября вступили в силу новые списки городов "красной", "оранжевой" и "желтой" зон карантина, утвержденные Кабмином: в "красной зоне" оказались Канев и Сумы, а Киев из "желтой" перешел в "оранжевую".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Минздрав коронавирус Виктор Ляшко
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