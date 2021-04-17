"Можно дать ему под дых": Кравчук высказался о Путине

Президенту РФ Владимиру Путину можно дать силой и "под дых", так как он не пойдет ни на один компромисс.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, позиция РФ – ни с чем не соглашаться и ничего не слушать.

"Привожу вам пример: мы находимся на заседании ТКГ, я слышу пожелания и замечания представителя России Бориса Грызлова и представителей ОРДЛО. На эти замечания я готовлю соответствующий документ и подаю его для рассмотрения ... Это документ, который имеет задачу отработать координационный механизм за нарушение тишины. Ответственность и дисциплинарные меры, ничего конкретного. Посмотрели на документ и говорят: не нужно, мы уже такие документы принимали", – сказал Кравчук.

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