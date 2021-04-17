"Можна дати йому під дихало": Кравчук висловився про Путіна

Президенту РФ Володимиру Путіну можна дати силою і "під дихало", тому що він не піде ні на жодний компроміс.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За його словами, позиція РФ – ні з чим не погоджуватися і нічого не слухати.

"Привожу вам приклад: ми знаходимося на засіданні ТКГ, я чую побажання і зауваження представника Росії Бориса Гризлова і представників ОРДЛО. На ці зауваження я готовлю відповідний документ і подаю його для розгляду... Це документ, який має завдання відпрацювати кординаційний механізм за порушення тиші. Відповідальність і дисциплінарні заходи, нічого конкретного. Подивилися на документ і кажуть: не треба, ми вже такі документи приймали", – сказав Кравчук.

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