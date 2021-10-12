Можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19: ответ Минздрава

Врачи утверждают, что вакцина от COVID-19 не защищает от гриппа

Прививки можно делать в разные руки / Коллаж "Сегодня"

Теперь можно делать прививки от гриппа и COVID-19 в один день. Это решение утвердило министерство здравоохранения.

Об этом рассказал председатель Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики, врач-иммунолог Федор Лапий, пишет Укринформ.

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Что поменялось

Сейчас интервалы между прививками составляют 14 дней.

"Была принята рекомендация, что вакцины против гриппа, в отличие от вакцин от других вакциноуправляемых болезней, мы можем вводить в один день с вакциной против COVID-19 или с любым интервалом", – сказал Федор Лапий.

Прививки против двух болезней можно проводить в разные руки. Вакцинация от COVID-19 не защищает от гриппа.

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Вакцина против гриппа

ВОЗ рекомендовалапроизводителям изготавливать вакцины сразу против четырех штаммов. Медики не советуют пренебрегать прививкой от гриппа. Ведь в прошлом году были случаи, когда люди одновременно болели и гриппом, и коронавирусом.

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