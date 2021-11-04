Можно ли вакцинироваться от гриппа, когда болеешь COVID-19: ответ инфекциониста

Вакцинироваться от гриппа нужно всем от 6 месяцев и старше

В этом году распространение гриппа может быть более активным / Коллаж "Сегодня"

Вакцины от гриппа и COVID-19 можно вводить одновременно или с интервалом. Но нельзя делать прививку от гриппа, когда вы болеете коронавирусом.

Об этом сообщила инфекционист Ольга Голубовская.

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Кому нужно вакцинироваться от гриппа

Вакцинация от гриппа показана всем людям в возрасте 6 месяцев и старше, но приоритет надо отдавать группам риска, а также тем, которые тяжело переносят заболевание.

Существуют еще эпидемиологические группы риска – лица, контактирующие с большим количеством людей или находящиеся в закрытых помещениях (дома престарелых и т.д.).

"Если человек болен COVID-19 со среднетяжёлым или тяжёлым течением, ему необходимо отсрочить вакцинацию от гриппа до выздоровления. Если заболевание легкое или бессимптомное (субклиническое) следует вакцинироваться от гриппа после истечения срока изоляции", – уточняет Ольга Голубовская.

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Вакцина против гриппа

ВОЗ рекомендовалапроизводителям изготавливать вакцины сразу против четырех штаммов. Медики не советуют пренебрегать прививкой от гриппа. Ведь в прошлом году были случаи, когда люди одновременно болели и гриппом, и COVID-19.

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