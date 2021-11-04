Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини України

Чи можна вакцинуватися від грипу, коли хворієш на COVID-19: відповідь інфекціоніста

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 листопада, 15:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вакцинуватися від грипу потрібно всім від 6 місяців і старше
Цього року поширення грипу може бути активнішим / Колаж "Сьогодні"
Цього року поширення грипу може бути активнішим / Колаж "Сьогодні"

Вакцину від грипу та COVID-19 можна вводити одночасно або з інтервалом. Але не можна робити щеплення від грипу, коли ви хворієте на коронавірус.

Про це повідомила інфекціоністка Ольга Голубовська.

Реклама

Кому потрібно вакцинуватися від грипу

Вакцинація від грипу показана всім людям віком від 6 місяців і старше, але пріоритет треба віддавати групам ризику, а також тим, які важко переносять захворювання.

Існують ще епідеміологічні групи ризику – особи, які контактують з великою кількістю людей або перебувають у закритих приміщеннях (будинки для людей похилого віку і т.д.).

"Якщо людина хвора на COVID-19 із середньотяжким або важким перебігом, їй необхідно відстрочити вакцинацію від грипу до одужання. Якщо захворювання легке або безсимптомне (субклінічне) слід вакцинуватися від грипу після закінчення терміну ізоляції ", – уточнює Ольга Голубовська.

Реклама

Вакцина проти грипу

ВООЗ рекомендувалавиробникам виготовляти вакцини одразу проти чотирьох штамів. Медики не радять нехтувати щепленням від грипу. Адже минулого року були випадки, коли люди одночасно хворіли і на грип, і на COVID-19.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила Закони України «Про національну гвардію України», «Про державний кордон», «Про прикордонні війська».

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

154 659

захворіло за тиждень в Україні

+3%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.24

Російський рубль (₽)

0.3646

Євро (€)

30.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти