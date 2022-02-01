МВД подтвердило задержание экс-полковника Голубана по делу о подготовке беспорядков

В столкновениях должны были принять участие около пяти тысяч человек

Монастырский подтвердил, что Голубан является одним из организаторов беспорядков/Фото: коллаж: Telegram-канал PavlovskyNews/"Сегодня"

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что одним из задержанных организаторов массовых беспорядков в столице — бывший полковник полиции Юрий Голубан.

Об этом глава МВД Денис Монастырский заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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"Да, действительно, это человек по фамилии Голубан, который был работником правоохранительных органов и имеет очень непонятную предыдущую историю. В частности, историю в 2014 году", — сказал Монастырский.

Он отметил, что не понимает, почему в истории, когда Голубана обвиняли в госизмене, "не была поставлена точка".

"Очевидно, что сейчас правоохранительные органы, в том числе, СБУ должны снова обратиться к этим фактам, поднять их уже в пределах этого или прошлого уголовного производства, ведь понятно, что этот человек попадает в поле зрения правоохранительных органов именно как организатор массовых беспорядков, которые должны повлечь вред правоохранителям и другим гражданам", — отметил глава МВД.

Что известно о подготовке беспорядков?

В Украине группа лиц планировала массовые акции протеста. Их задержали правоохранители. Полиция объявила о задержании 30 января.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что стало известно правоохранителям. Так, в ходе митингов планировалось, что должна была пролиться кровь "активистов". Кроме того, в центре Киева жгли бы шины и автомобили.

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Кровь заготовили заранее, ее бы просто разлили во время акции, но выдавали бы за ранение "активистов". Также к этим "активистам" должны были подойти медики, чтобы якобы оказать помощь. В результате "пострадавших" показали бы в теленовостях.