Мы даже не представляли, что нас ждет. Степанов подвел итоги коронавирусного года

Украина заканчивает 2020 год с более чем миллионом заразившихся с начала эпидемии

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 2020 год Украина прожила в новой реальности с приходом эпидемии коронавируса, к которой сразу оказалась неготовой. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Сегодня последний день 2020 года. Если мы все задумаемся – еще год назад мы даже себе не представляли, каким испытанием будет для нас 2020-й. Впервые мы оказались в условия новой реальности, которые требуют от нас максимальной ответственности", – сказал он.

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По словам Степанова, в Украине вынуждено появились новые привычки – дезинфекция рук, соблюдение дистанции.

"Раньше боялись забыть телефон дома, а сейчас у гаджетом появился конкурент – маска, ведь без нее ограничен доступ в общественные места", – подчеркнул министр.

Он признал, что во время борьбы с эпидемией у власти не было идеальных решений, но все равно много чего удалось сделать: введены противоэпидемиологические меры, коронавирусным больным украинцам оказана медицинская помощь.

Как сообщали новости "Сегодня", на конец 2020 года Украина имеет такие показатели эпидемии COVID-19: 1 055 047 украинцев заразились коронавирусом, умерли -18 533, выздоровели – 709 993. Только за прошедшие сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев.

Видео: Сегодня

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