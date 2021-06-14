Здоровая конкуренция: Шкарлет объяснил высокие зарплаты в "университете Зеленского"

Министр подчеркнул, что в новом университете будут преподавать украинские преподаватели, которые сегодня работают в различных университетах страны

Министр образования и науки Сергей Шкарлет удивлен, что информация о высоком уровне зарплат в новом президентском университетевызвала негативные эмоции. По его словам, Минобразования работает над созданием достойных условий оплаты для всех педагогов и развитием здоровой конкуренции.

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Об этом Шкарлет написал в Telegram.

"Комментарий о заработной плате для преподавателей Президентского университета вызвал большую бурю эмоций. Был очень удивлен читать комментарии вроде "а чем другие преподаватели из других ЗВО хуже?", – отметил он.

Шкарлет считает такие комментарии "неуместными манипуляциями" и подчеркнул, что его команда работает над повышением уровня зарплаты в сфере образования.

"Мы работаем над созданием достойных условий оплаты труда с целью приближения к мировым стандартам, поощряем лучших и наиболее добросовестных, чтобы стимулировать развитие здоровой конкуренции, которая и способствует дальнейшим успехам нашей сферы образования", – написал министр.

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Кроме того, по его словам, преподавать в новом университете будут "не какие-то "только что рожденные" ученые, а наши украинские преподаватели", которые сегодня работают в различных университетах страны.

"Они будут иметь возможность на конкурсной основе стать частью профессионального коллектива инновационного научного проекта президента. И критиковать за намерения гарантировать им высокий уровень оплаты труда – это по крайней мере странно", – утверждает Шкарлет.

Он добавил, что как педагог и бывший ректор гордиться украинскими преподавателями и учеными, их достижениями, стремлением к развитию и многочисленными победами на международных образовательных мероприятиях их студентов.

"Считаю, что украинские преподаватели уже сегодня успешно конкурируют своими знаниями и своими педагогическими достижениями в мире. Поэтому анонсированы планы о достойной оплате их труда я как министр образования и науки Украины буду отстаивать и дальше", – подчеркнул министр.

Ранее министр образования заявил, что в новом президентском университете лучшим преподавателям будут платить не менее 4 тысяч долларов или евро, и это только начало.

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Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Киеве президентского университета, который будет выпускать специалистов для обеспечения безопасности нашего государства. Соответствующий документ он подписал во время форума "Украина 30".

О чем еще говорили в Украине и мире 14 июня, смотрите в выпуске новостей "Сегодня".

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