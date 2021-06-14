Здорова конкуренція: Шкарлет пояснив високі зарплати в "університеті Зеленського"

Міністр підкреслив, що в новому університеті викладатимуть українські викладачі, які сьогодні працюють у різних університетах країни

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет здивований, що інформація про високий рівень зарплат в новому президентському університеті викликала негативні емоції. За його словами, Міносвіти працює над створенням гідних умов оплати для всіх педагогів і розвитком здорової конкуренції.

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Про це Шкарлет написав у Telegram.

"Коментар про заробітну плату для викладачів Президентського університету спричинив неабияку бурю емоцій. Був дуже здивований читати коментарі на кшталт "а чим інші викладачі з інших ЗВО гірші?", – зазначив він.

Шкарлет вважає такі коментарі "недоречними маніпуляціями" і підкреслив, що його команда працює над підвищенням рівня зарплат у сфері освіти.

"Ми працюємо над створенням гідних умов оплати праці з метою наближення до світових стандартів, заохочуємо найкращих та найбільш сумлінних, щоб стимулювати розвиток здорової конкуренції, яка й сприяє подальшим успіхам нашої сфери освіти", – написав міністр.

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Крім того, за його словами, викладати у новому університеті будуть "не якісь "щойно народжені" вчені, а наші українські викладачі", які сьогодні працюють у різних університетах країни.

"Вони матимуть нагоду на конкурсній основі стати частиною професійного колективу інноваційного наукового проєкту Президента. І критикувати за наміри гарантувати їм високий рівень оплати праці – це принаймні дивно", – стверджує Шкарлет.

Він додав, що як педагог і колишній ректор пишатися українськими викладачами і вченими, їхніми досягненнями, прагненням до розвитку і численними перемогами на міжнародних освітніх заходах їхніх студентів.

"Вважаю, що українські викладачі вже сьогодні успішно конкурують своїми знаннями й своїми педагогічними досягненнями у світі. А тому анонсовані плани про гідну оплату їхньої праці я як Міністр освіти і науки України буду відстоювати й надалі", – підкреслив міністр.

Раніше міністр освіти заявив, що в новому президентському університеті найкращим викладачам будуть платити не менш як 4 тисяч доларів або євро, і це лише початок.

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Нагадаємо, наприкінці травня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення в Києві президентського університету, який випускатим фахівців для гарантування безпеки нашої держави. Відповідний документ він підписав під час форуму "Україна 30".

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