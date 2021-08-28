Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На "Антонове" работают над созданием нового самолета: когда будет готов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 августа, 22:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ранее подобные модели выпускали в Польше, но через время производство было остановлено
Госпредприятие приступает к возобновлению работ по легкой авиации. Фото: коллаж "Сегодня"
Госпредприятие приступает к возобновлению работ по легкой авиации. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцы через 2-3 года смогут увидеть новый отечественный самолет, сделанный на базе АН-38. Госпредприятие приступает к возобновлению работ по легкой авиации на базе существующих самолетов АН-28 и АН-38.

Реклама

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на гендиректоре ГП "Антонов" Сергея Бычкова.

Как он отмечает, заинтересована американская компания Legacy. ГП "Антонов" также ведет переговоры с "Мотор Сич", которая предлагает свой двигатель на новый самолет.

Читайте также:

"Это дает возможность расширить возможный рынок для новой машины. И я уверен, что в ближайшие 2-3 года вы увидите, что такой самолет будет создан. Все бросились в нишу больших самолетов, пассажирских или транспортных, или совсем маленьких – 1-2 местных, чем, к слову, занимается и наш бывший сотрудник Юрий Яковлев. А вот самолет той размерности, о которой я говорю, сейчас не изготавливается", – сказал Сергей Бычков.

Реклама

Ранее подобные модели выпускали в Польше, но через время производство было остановлено. Поэтому госпредприятие решило взяться за реализацию данного проекта.

Самолеты "Антонова" хотят собирать в Канаде

Для выпуска самолетов на международных рынках ГП "Антонов" создал дочернее предприятие "Антонов-Канада "в провинции Квебек (Канада).

В компании "Антонов-Канада" планируют организовать окончательную сборку модели Ан-74ТК-200. Затем эти самолеты хотят продавать, в частности, и в Северную Америку.

Как заявили в "Укроборонпроме", один из главных недостатков самолета – зависимость от компонентов, произведенных в России (эти детали устарели и не позволяют получить сертификацию на американских и европейских рынках).

Ранее Министерство обороны и ГП "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Реклама

Как сообщалось, "Антонов" выпустил новейший самолет без российских комплектующих, их заменили американские корпорации.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
COVID-19 в Украине
2 082 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
Визит президента Украины в США
До встречи Зеленского и Байдена осталось
Подробнее
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять