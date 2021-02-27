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На Банковой митингуют под крутую музыку: список треков

27 февраля, 14:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Музыка играет из колонок внедорожника

Сегодня, 27 февраля, возле Офиса президента проходила акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Сейчас его сторонники двинулись колонной к Офису генпрокурора.

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Митинг сопровождается громкой музыкой, которая звучит из колонок, установленных на внедорожнике.

"Сегодня" составили список песен, которые играли на Банковой.

1. Modulations – Boy Harsher

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2. Headcheese Heartthrobe – bb eye

3. Oakmoss and Amber – Teen Daze

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4. Future Club – Pertubator

5. Gesaffelstein — Viol

6. DAF – Als wär's das letzte Mal (Boys Noize Remix)

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Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил украинского активиста Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

После вынесения приговора произошли стычки соратников осужденного с полицией. Протестующие блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти Стерненко в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты.

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Киев музыка акция митинг Банковая стерненко Офис президента
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