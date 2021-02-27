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Митинг в поддержку Стерненко на Банковой: все подробности (фото, видео)

27 февраля, 11:43

Игорь Серов Игорь Серов

Активисты анонсировали протест во время предыдущей акции под ОП

Сегодня, 27 февраля, возле Офиса президента пройдет акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Сторонники анонсировали, что на Банковую приедут люди со всей Украины. Утром полиция усилила меры безопасности в центре Киева, однако обещают, что кордонов сегодня ставить не будут и не станут препятствовать мирному протесту.

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Как проходит митинг 27 февраля:

12:05 Также участники акции требуют освободить подозреваемых в убийстве Шеремета.

12:00 Пока что лучший плакат на митинге в поддержку Стерненко. Людей на площади под Офисом президента становится больше с каждой минутой

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11:40 Вход к ОП сейчас свободен. Менее, чем за полчаса до протеста, собралось около 500 человек и продолжают прибывать. На месте дежурит полиция и пожарное авто.

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11:00 Усиленные отряды полиции в центре города. Проезжающие машины выборочно проверяют.

Видео: Telegram

Ранее акция прошла возле ОП 23 февраля. Тогда почти сразу же начались стычки митингующих с правоохранителями. Протестующие сначала бросали в кордон полиции снежки, потом в ход пошли фаеры, также в сторону силовиков распыляли что-то из баллончиков и взрывали петарды. С двоих правоохранителей протестующие сорвали шлемы и подожгли их. В результате беспорядков на улице Банковой в Киеве правоохранители задержали 24 человека- с них собрали объяснительные и всех отпустили. В полиции заявили о 27 пострадавших полицейских и представителей Нацгвардии – у большинства ожоги глаз. Красный Крест сообщил о 10 пострадавших при штурме протестующих.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил украинского активиста Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

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После вынесения приговора произошли стычки соратников осужденного с полицией. Протестующие блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти Стерненко в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты.

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протесты акция Банковая стерненко Офис президента
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