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Мітинг на підтримку Стерненка на Банковій: всі подробиці (фото, відео)

27 лютого, 11:43

Ігор Сєров Ігор Сєров

Активісти анонсували протест під час попередньої акції під ОП

Сьогодні, 27 лютого, біля Офісу президента проходить акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Прихильники анонсували, що на Банкову приїдуть люди з усієї України. Вранці поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва, однак обіцяють, що кордонів сьогодні ставити не будуть і не стануть перешкоджати мирному протесту.

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Як відбувається мітинг 27 лютого:

11:00 Посилені загони поліції в центрі міста. Проїжджаючі машини вибірково перевіряють.

Відео: Telegram

Раніше акція пройшла біля ОП 23 лютого. Тоді майже відразу ж почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями. Протестувальники спочатку кидали в кордон поліції сніжки, потім в хід пішли фаєри, також у силовиків розпорошували щось з балончиків і підривали петарди. З двох правоохоронців протестувальники зірвали шоломи і підпалили їх. У результаті заворушень на вулиці Банковій у Києві правоохоронці затримали 24 особи- з них зібрали пояснювальні і всіх відпустили. У поліції заявили про 27 постраждалих поліцейських і представників Нацгвардії – у більшості опіки очей. Червоний Хрест повідомив про 10 постраждалих при штурмі протестувальників. Близько 22:30 мітингувальники почали розходитися, попередньо оголосивши про "всеукраїнську акцію" – в найближчу суботу звуть усіх знову на Банкову.

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Мітинг на підтримку Стерненка на Банковій: всі подробиці (фото, відео)

Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, Приморський суд Одеси засудив українського активіста Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

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Після винесення вироку відбулися сутички соратників засудженого з поліцією. Протестувальники блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти Стерненка в СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети.

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