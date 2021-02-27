Мітинг на підтримку Стерненка на Банковій: всі подробиці (фото, відео)

Сьогодні, 27 лютого, біля Офісу президента проходить акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Прихильники анонсували, що на Банкову приїдуть люди з усієї України. Вранці поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва, однак обіцяють, що кордонів сьогодні ставити не будуть і не стануть перешкоджати мирному протесту.

Реклама

Як відбувається мітинг 27 лютого:

11:00 Посилені загони поліції в центрі міста. Проїжджаючі машини вибірково перевіряють.

Відео: Telegram

Раніше акція пройшла біля ОП 23 лютого. Тоді майже відразу ж почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями. Протестувальники спочатку кидали в кордон поліції сніжки, потім в хід пішли фаєри, також у силовиків розпорошували щось з балончиків і підривали петарди. З двох правоохоронців протестувальники зірвали шоломи і підпалили їх. У результаті заворушень на вулиці Банковій у Києві правоохоронці затримали 24 особи- з них зібрали пояснювальні і всіх відпустили. У поліції заявили про 27 постраждалих поліцейських і представників Нацгвардії – у більшості опіки очей. Червоний Хрест повідомив про 10 постраждалих при штурмі протестувальників. Близько 22:30 мітингувальники почали розходитися, попередньо оголосивши про "всеукраїнську акцію" – в найближчу суботу звуть усіх знову на Банкову.

Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, Приморський суд Одеси засудив українського активіста Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

Реклама

Після винесення вироку відбулися сутички соратників засудженого з поліцією. Протестувальники блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти Стерненка в СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама