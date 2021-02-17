Снова "красная зона"? На Буковине ухудшается ситуация с коронавирусом

В детской больнице будут лечить взрослых с COVID-19, говорит глава ОГА

В Черновицкой области сложилась угрожающая ситуация с распространением коронавируса, а в больницах заканчиваются койки для лечения больных COVID-19.

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Об этом глава ОГА Сергей Осачук сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, на Буковине ежедневно растет число госпитализаций.

"Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, угрожающая. Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас уже 400 человек. Такого не было в нашей области, чтобы каждый день госпитализировали более 100 человек", – сказал он.

Осачук подчеркнул, что медицинская система области впервые за все время пандемии подверглась такой нагрузке.

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"Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно увеличивали количество коек. Если раньше загрузка была 50% от 900, то теперь у нас 50% от 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавируса", – объяснил глава ОГА.

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Видео: Facebook

Одной из "горячих точек" являются Черновцы. Также сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в ряде районов области.

"У нас критическая ситуация в городских больницах. Мы готовы принимать больных из Черновцов в Новоселицкой ЦРБ и Герцаевской ЦРБ. Мы готовы полностью перепрофилировать больницы, которые будут оказывать помощь только больным коронавирусом. Мы перепрофилируем детскую больницу для лечения взрослого населения", – заявил Осачук.

Напомним, из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 на Прикарпатье ужесточат карантин. С 22 по 28 февраля в области будет установлен "красный уровень" эпидемиологической опасности.

Также сообщалось, что 17 февраля Кабмин принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 февраля и до 30 апреля.

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Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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