На Кировоградщине обезвредили контрразведчика, предавшего Украину

По всей Украине граждане страны на ряду с правоохранительными органами отлавливают российских диверсантов, которыми иногда оказываются наши соотечественники. На этот раз попался майор военной контрразведки.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Что известно
"В Кировоградской области задержан майор военной контрразведки. Работал на враге. В Кировоградскую область перевелся из Херсона около полугода назад. Собирал информацию и передавал России", – написал Цаплиенко.
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Официальных подтверждений этой информации нет.
Обстановка
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