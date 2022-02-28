На Кіровоградщині знешкодили контррозвідника, який зрадив Україну

По всій Україні громадяни країни поруч із правоохоронними органами відловлюють російських диверсантів, якими іноді виявляються наші співвітчизники. Цього разу попався майор військової контррозвідки.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Що відомо
"У Кіровоградській області затримали майора військової контррозвідки Працював на ворога. На Кіровоградщину перевівся з Херсона близько півроку тому. Збирав інформацію і передавав Росії", – написав Цаплієнко.
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Офіційних підтверджень цієї інформації немає.
Обстановка
- Увечері 28 лютого було затримано мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору, який напередодні здав своє місто без опору російським окупантам.
- В Одесі призначили винагороду за виявлення або впіймання посібників окупантів. Про таку ініціативу пише депутат Одеської міськради Олексій Нагаткін у соцмережі.
- У Харкові одним із спійманих диверсантів виявився антимайданівець Гнат Кромський на прізвисько "Топаз". Його раніше судили у справі про посягання на територіальну цілісність України, участь у масових заворушеннях та крадіжці авто, звинувачували у викраденні людини.
- Трохи раніше у Харкові окупанти підірвали газопровід – у небо піднялася грибоподібна хмара.