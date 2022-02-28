На Кіровоградщині знешкодили контррозвідника, який зрадив Україну

Триває вилов російських диверсантів

Зрадник України служив у наших органах, але обслуговував Росію / Колаж "Сьогодні"

По всій Україні громадяни країни поруч із правоохоронними органами відловлюють російських диверсантів, якими іноді виявляються наші співвітчизники. Цього разу попався майор військової контррозвідки.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Що відомо

"У Кіровоградській області затримали майора військової контррозвідки Працював на ворога. На Кіровоградщину перевівся з Херсона близько півроку тому. Збирав інформацію і передавав Росії", – написав Цаплієнко.

Офіційних підтверджень цієї інформації немає.

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