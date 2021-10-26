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На Ровенской АЭС произошла авария. Это опасно?

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
26 октября, 16:04
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На место сразу же выехали пожарные, на АЭС произошла вспышка водорода
На Ровненской АЭС произошла авария.
На Ровненской АЭС произошла авария. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Ровенской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода. На место выехали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Подробности

Аварию зафиксировали 26 октября в 15:03 в городе Вараш на территории Ровенской АЭС. На открытой территории возле блока № 3 (находится на планово-предупредительном ремонте) произошла разгерметизация водородного трубопровода (диаметром 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения.

Есть ли угроза

Трубопровод перекрыл персонал станции. Жертв и пострадавших нет.

По данным спасателей, радиационная и противопожарная ситуация в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме.

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На место выезжали 19 спасателей и семь пожарных машин.

Не первая авария

В декабре прошлого года в 1:43 произошло отключение от сети энергоблока №1 Ровенской АЭС. Это произошло в результате срабатывания автоматической защиты из-за остановки турбин блока. Причину выясняли специалисты.

Остановку энергоблока классифицировали по международной шкале INES ядерных событий, и она была вне опасности.

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