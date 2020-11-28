На следующей неделе локдауна не будет – Степанов

На следующей неделе, с 30 ноября, локдаун в Украине точно не будет вводиться. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

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"На следующей неделе точно никто не буде его вводить. Мы рассматриваем разные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем советующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", – отметил Степанов, цитирует "Интерфакс-Украина".

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