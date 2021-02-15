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На смену снегопадам пришли сильные морозы: какой будет погода во вторник

15 февраля, 14:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Наталия Диденко рассказала, в каких областях будет холоднее всего

В Украине сильно похолодает уже ближайшей ночью, местами будет доходить до 22 градусов мороза. При этом 16 февраля без осадков.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Ночью в Украине ожидается 12-18 градусов мороза. В Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Полтавской и Черкасской областях еще холоднее, 17-22 градуса (карта).

Днем во вторник в большинстве областей 7-14 мороза.

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На западе, в южной части и на юго-востоке ожидается 4-9 градусов ниже нуля.

Теплее всего будет на Закарпатье, днем от 2 градусов мороза до 2 тепла.

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На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, в западных областях – юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

В Киеве во вторник осадков не будет. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью 16-18 градусов мороза, в окрестностях до -20. Днем ​​8-10 мороза. А вот в течение недели температурный режим в столице будет постоянно меняться:

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17-18 февраля в Украине местами будет сыпать снег. Затем градусы снова пойдут вниз, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в МОН рекомендовали распустить школьников по домам из-за сильного похолодания.

Видео: Сегодня

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погода прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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