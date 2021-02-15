На зміну снігопадам прийшли сильні морози: якою буде погода у вівторок

В Україні сильно похолодає вже найближчої ночі, місцями доходитиме до 22 градусів морозу. При цьому 16 лютого без опадів.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
Вночі в Україні очікується 12-18 градусів морозу. У Сумській, Харківській, Чернігівській, Луганській, Полтавській та Черкаській областях ще холодніше, 17-22 градуси (карта).
Вдень у вівторок у більшості областей 7-14 морозу.
На заході, в південній частині та на південному сході очікується 4-9 градусів нижче нуля.
Найтепліше буде на Закарпатті, вдень від 2 градусів морозу до 2 тепла.
На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, у західних областях – південно-західний, невеликий, максимум помірний.
У Києві у вівторок опадів не буде. На дорогах ожеледиця. Найближчої ночі 16-18 градусів морозу, на околицях до -20. Вдень 8-10 морозу. А ось протягом тижня температурний режим у столиці буде постійно змінюватися:
17-18 лютого в Україні місцями сипатиме сніг. Потім градуси знову підуть вниз, а ближче до вихідних морози почнуть відчутно слабшати.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні в МОН рекомендували розпустити школярів по домівкахчерез сильне похолодання.
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