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На Украину надвигается опасная пылевая буря: чем она грозит (видео)

16 июля 2021 12:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Такая погода особенно вредна для тех, кто страдает астмой или другими респираторными заболеваниями

Пылевое облако может окутать всю страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Пылевое облако может окутать всю страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Украину накрывает мощная пылевая буря – предупреждают синоптики. Как сообщает корреспондент Юлия Доброскок, пришла она из Сахары.

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Частицы, которые зависают в воздухе, так называемые аэрозоли, препятствуют прохождению света через атмосферу. А значит – уменьшат видимость.

Но самое главное – аэрозоли угрожают здоровью людей во время дыхания. Особенно вредны они для тех, кто страдает астмой или другими респираторными заболеваниями.

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Ранее мы писали, что погода готовит украинцам новое испытание – в ближайшие дни будет под 40 градусов.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Также он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

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