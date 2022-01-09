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На Украину надвигается опасность – в каких областях ждать непогоду

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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9 января, 09:20
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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах
Украину атакует непогода. Фото: коллаж "Сегодня"
Украину атакует непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 9 января, на территории Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют гололед и сильный мокрый снег.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Где ждать непогоду?

9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед. Ночью в Карпатах, Ровенской, Киевской и Житомирской областях синоптики прогнозируют сильный мокрый снег. Прирост снежного покрова 4-10 см.

Также ожидается I уровень опасности – желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Кроме того, 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. Также местами возможен подъем воды на реке Горынь в створе поста Дубровица и уровень опасности желтый.

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Какой будет погода в январе?

Замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал "Сегодня", что в январе будет выше температура, чем в предыдущие годы, однако погодных катаклизмов станет больше.

"Это снегопады, шквальное усиление ветра, гололед, мокрый снег, которые приведут к налипанию снега, в том числе на линии электропередачи, обесточиванию населенных пунктов. Возможны не только дожди с мокрым снегом, но и просто ледяные дожди, без снега. Раньше такие явления были чрезвычайно редкими зимой, сейчас стали намного чаще", – сказал Прокопенко.

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