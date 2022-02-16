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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На Волыни летчики наносят удары по танкам – впечатляющее видео

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 17:43
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Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отметил работу военных летчиков
Украинские летчики проводят масштабные учения
Украинские летчики проводят масштабные учения / Фото: Коллаж: Сегодня

Тактическая авиация Воздушных сил отрабатывает ракетно-бомбовые удары по танковым колоннам. Тренировка проходила на авиационном полигоне Поворск в Волынской области.

Видео опубликовано на YouTube-канале Генерального штаба ВСУ.

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Удары по танкам

Истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно как минимум с трех аэродромов нанесли ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника.

Использовались авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг.

Работа авиации

Командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отметил работу военных летчиков, ведь все цели уничтожены.

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"Летчики все тренируются: у кого-то получается лучше, а у кого-то хуже, но все цели поражены и результаты проанализированы. Учеба всегда имеет теоретическую часть и практическую. И сейчас мы перешли к практическому этапу. И каждый день на полигоне работает, как минимум из трех аэродромов, авиация с применением авиационных средств по наземным целям", – сказал начальник авиации командования Воздушных сил Сергей Голубцов.

Угроза вторжения РФ

Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

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Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что вторжение может начаться уже 16 февраля.

Три первых президента Украины призвали страны-подписанты Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума) немедленно предоставить Киеву эти самые гарантии.

Напомним, президент США Джозеф Байден признал, что вторжение российских войск в Украину возможно, и заверил, что "мир объединится вокруг Украины".

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