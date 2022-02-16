На Волині льотчики завдають ударів по танках – вражаюче відео

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначив роботу військових льотчиків

Українські льотчики проводять масштабні навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

Тактична авіація Повітряних сил відпрацьовує ракетно-бомбові удари по танкових колонах. Тренування проходило на авіаційному полігоні Поворськ у Волинській області.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Генерального штабу ЗСУ.

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Удари по танках

Винищувачі Су-27 та МіГ-29 і бомбардувальники Су-24М одночасно як мінімум з трьох аеродромів завдали ракетно-бомбових ударів по колонах ворожої бронетехніки та живій силі супротивника.

Використовувались авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг.

Робота авіації

Командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначив роботу військових льотчиків, адже всі цілі знищені.

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"Льотчики всі тренуються: у когось виходить краще, а у когось гірше, але всі цілі уражені й результати проаналізовані. Навчання завжди має теоретичну частину та практичну. І зараз ми перейшли до практичного етапу. І щодня на полігоні працює, як мінімум із трьох аеродромів, авіація із застосуванням авіаційних засобів по наземних цілях", – сказав начальник авіації командування Повітряних сил Сергій Голубцов.

Загроза вторгнення РФ

Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вранці 15 лютого.

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Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що вторгнення може розпочатися вже 16 лютого

Три перші президенти України закликали країни-підписанти Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму) негайно надати Києву ці гарантії.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден визнав, що вторгнення російських військ в Україну можливе, та запевнив, що "світ об'єднається навколо України".

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