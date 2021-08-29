На встречу Рош ха-Шана в Украину уже прилетели 5 тысяч хасидов

Новый год паломники начнут праздновать вечером 6 сентября и до 8 сентября

В этом году в Умани ожидают до 50 тысяч паломников / Коллаж "Сегодня"

В Украину на празднование Рош ха-Шана прибыли уже более 5 000 хасидов. Такую цифру назвал главный раввин Украины Моше Реувен Асман в эфире одного из телеканалов.

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Об этом сообщает УНН.

"На самом деле, никто не знает точную цифру, ведь хасиды съезжаются со всего мира, не только с Израиля. И, по моей информации, есть более 5 тысяч хасидов уже на месте, наверное, даже значительно больше", – отметил Моше Реувен Асман.

По его словам, можно ожидать, что на предстоящей неделе каждый день в Украину будет прилетать около двух тысяч паломников, включая и чартерные рейсы.

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Рош ха-Шана

Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года. Гуляния продлятся до вечера 8 сентября.

Согласно верованию хасидов, они обязаны побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле рабби Нахмана. Также считается, что если они встретят Новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым.

COVID-19

Напомним, в начале августа Министерство здравоохранения Украины сообщило, что удалось подготовить Умань к приему тысяч паломников-хасидов. Предприняты такие меры, которые должны не допустить массовой вспышки заболевания COVID-19 в городе:

Общество Красного Креста привлекло волонтеров из Украины и Израиля для быстрого экспресс-тестирования паломников;

для Умани Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок;

в город ожидается доставка 50 000 експресс-тестов.

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В прошлом году из-за пандемии коронавируса было решено не впускать паломников. Несколько тысяч хасидов вынуждены были встречать свой Новый год на границе Украины и Беларуси.