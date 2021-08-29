На зустріч Рош ха-Шана в Україну вже прилетіли 5 тисяч хасидів

Цього разу Новий рік паломники почнуть святкувати увечері 6 вересня і до 8 вересня

В цьому році в Умані очікують до 50 тисяч паломників / Колаж "Сегодня"

В Україну на святкування Рош ха-Шана прибули вже понад 5 000 хасидів. Таку цифру назвав головний рабин України Моше Реувен Асман в ефірі одного з телеканалів.

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Про це повідомляє УНН.

"Насправді, ніхто не знає точну цифру, адже хасиди з'їжджаються з усього світу, не тільки з Ізраїлю. І, за моєю інформацією, є більше 5 тисяч хасидів вже на місці, напевно, навіть значно больше", – зазначив Моше Реувен Асман.

За його словами, можна очікувати, що на майбутньому тижні кожен день в Україну буде прилітати близько двох тисяч паломників, включаючи і чартерні рейси.

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Рош ха-Шана

Наступ нового 5782 року за іудейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Гуляння триватимуть до вечора 8 вересня.

Згідно віруванням хасидів, вони зобов'язані побувати хоча б раз у своєму житті на могилі рабі Нахмана . Також вважається, що якщо вони зустрінуть Новий рік (Рош ха-Шана) біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим.

COVID-19

Нагадаємо, на початку серпня Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що вдалося підготувати Умань до прийому тисяч паломників-хасидів. Вжито заходи, які повинні не допустити масового спалаху захворювання COVID-19 в місті:

Товариство Червоного Хреста застосувало волонтерів з України та Ізраїлю для швидкого експрес-тестування паломників;

для Умані Центр громадського здоров'я виділив 19 тис. антисептиків і 190 тис. масок;

в місто очікується доставка 50 000 експрес-тестів.

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У минулому році через пандемію коронавірусу було вирішено не впускати паломників. Кілька тисяч хасидів змушені були зустрічати свій Новий рік на кордоні України і Білорусі.