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На выходных нас ждет шикарная погода: синоптик порадовала прогнозом

9 апреля, 17:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Погоду в Украине будет формировать антициклон и принесет он нам солнце и тепло

На выходных в Украине будет настоящая весна. В субботу и воскресенье никаких дождей, солнце и местами до 20 градусов тепла.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 10-11 апреля сухую погоду в Украине будет формировать антициклон.

В ближайшие два дня днем ожидается 12-18 градусов тепла, а в воскресенье на западе даже до +20.

Правда, ночи еще холодные, от -1 до +4.

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В Киеве на выходных будет солнечно, сухо и тепло: в субботу – 12-14 градусов, в воскресенье – 14-16 тепла.

В Укргидрометцентре тоже прогнозируют настоящую весну на выходных.

В тренде
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Суббота

Воскресенье

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

Смотрите также в сюжете, как Европу снова заметает снегом:

Видео: Сегодня

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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