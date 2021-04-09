На выходных нас ждет шикарная погода: синоптик порадовала прогнозом

Погоду в Украине будет формировать антициклон и принесет он нам солнце и тепло

На выходных в Украине будет настоящая весна. В субботу и воскресенье никаких дождей, солнце и местами до 20 градусов тепла.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 10-11 апреля сухую погоду в Украине будет формировать антициклон.

В ближайшие два дня днем ожидается 12-18 градусов тепла, а в воскресенье на западе даже до +20.

Правда, ночи еще холодные, от -1 до +4.

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В Киеве на выходных будет солнечно, сухо и тепло: в субботу – 12-14 градусов, в воскресенье – 14-16 тепла.

В Укргидрометцентре тоже прогнозируют настоящую весну на выходных.

Суббота

Воскресенье

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