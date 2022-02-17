Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Начинается вторжение? На улицы в приграничной с Россией области выехала военная техника

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 13:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Местных жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и не паниковать
В приграничных областях перемещается военная техника
В приграничных областях перемещается военная техника / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителей Сумской области просят не паниковать из-за перемещения военной техники. Это происходит из-за проведения практических мероприятий в рамках учений "Метель-2022".

Такое сообщение опубликовали на странице Facebook Конотопского городского совета.

Реклама

Военную технику могут заметить на улицах по меньшей мере до 22 февраля. Жителей города Конотоп призывают сохранять спокойствие.

"Уважаемые конотопцы! В связи с проведением практических мероприятий в рамках учений "Метель-2022" на территории Конотопской МТГ в период с 15.02.2022 по 22.02.2022 будет осуществляться перемещение военной техники и личного состава воинской части А1376. Просим хранить спокойствие и с пониманием отнестись к данным мерам", – говорится в сообщении.

Отметим, что военная часть А1376 расположена в городе Конотопе.

Реклама

Угроза вторжения РФ

Датой возможного вторжения РФ на территорию Украины называли 16 февраля. Однако никаких провокационных действий в тот день не произошло. А в России заявили, что начнут отводить войска от границ с Украиной.

В то же время посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Филатов заявил, что российские войска вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Отвод должен начаться после завершения учений в Беларуси.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.

Реклама

Днем ранее разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

Служба внешней разведки Эстонии пришла к выводу, что Россия готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Вторжение или провокации? Мы узнали причину масштабных обстрелов на Донбассе Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак На Осокорках хотят построить парк аттракционов на месте озер Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Украинцы массово собираются за границу из-за угрозы вторжения? Мы проверили слухи Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

215 519

заболело за неделю в Украине

-14%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.09

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

31.93

Doodle Сегодня
17 февраля. Джордано Бруно. В этот день 422 года назад в Риме по приговору инквизиции сожгли на костре выдающегося мыслителя эпохи Возрождения...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять