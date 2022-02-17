Начинается вторжение? На улицы в приграничной с Россией области выехала военная техника

Местных жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и не паниковать

В приграничных областях перемещается военная техника / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителей Сумской области просят не паниковать из-за перемещения военной техники. Это происходит из-за проведения практических мероприятий в рамках учений "Метель-2022".

Такое сообщение опубликовали на странице Facebook Конотопского городского совета.

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Военную технику могут заметить на улицах по меньшей мере до 22 февраля. Жителей города Конотоп призывают сохранять спокойствие.

"Уважаемые конотопцы! В связи с проведением практических мероприятий в рамках учений "Метель-2022" на территории Конотопской МТГ в период с 15.02.2022 по 22.02.2022 будет осуществляться перемещение военной техники и личного состава воинской части А1376. Просим хранить спокойствие и с пониманием отнестись к данным мерам", – говорится в сообщении.

Отметим, что военная часть А1376 расположена в городе Конотопе.

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Угроза вторжения РФ

Датой возможного вторжения РФ на территорию Украины называли 16 февраля. Однако никаких провокационных действий в тот день не произошло. А в России заявили, что начнут отводить войска от границ с Украиной.

В то же время посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Филатов заявил, что российские войска вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Отвод должен начаться после завершения учений в Беларуси.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.

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Днем ранее разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

Служба внешней разведки Эстонии пришла к выводу, что Россия готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

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