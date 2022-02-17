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Починається вторгнення? На вулиці у прикордонній з Росією області виїхала військова техніка

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 лютого, 13:29
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Місцевих жителів просять з розумінням ставитися до ситуації та не панікувати
У прикордонних областях переміщається військова техніка
У прикордонних областях переміщається військова техніка / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителів Сумської області просять не панікувати через переміщення військової техніки. Це відбувається через проведення практичних заходів в рамках навчань "Заметіль-2022".

Таке повідомлення опублікували на сторінці у Facebook Конотопської міської ради.

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Військову техніку можуть помітити на вулицях щонайменше до 22 лютого. Жителів міста Конотоп закликають зберігати спокій.

"Шановні конотопці! У зв`язку з проведенням практичних заходів у рамках навчань "Заметіль-2022" на території Конотопської МТГ у період з 15.02.2022 по 22.02.2022 буде здійснюватися переміщення військової техніки та особового складу військової частини А1376. Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до даних заходів", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що військова частина А1376 розташована у місті Конотопі.

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Загроза вторгнення РФ

Датою можливого вторгнення РФ на територію України називали 16 лютого. Однак жодних провоктивних дій того дня не відбулося. А в Росії заявили, що почнуть відводити війська від кордонів з Україною.

Водночас посол Російської Федерації в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські війська повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має розпочатися також після завершення навчань у Білорусі.

16 лютого прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України.

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Днем раніше розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.

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