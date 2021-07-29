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Новый глава МВД решил перекинуть на Нацполицию контроль за грузом фур

29 июля 2021 22:19

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, как будут ловить водителей перегруженного транспорта

Денис Монастырский рассказал, как будут ловить перегруженный транспорт / Коллаж "Сегодня"

Денис Монастырский рассказал, как будут ловить перегруженный транспорт / Коллаж "Сегодня"

Нацполиция берет под свой контроль ситуацию с перегрузом автотранспорта на дорогах Украины. Такое обязательство взял на себя министр внутренних дел Денис Монастырский во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины и Национального совета реформ.

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Об этом сообщается на портале МВД.

"Мы достигли договоренностей с руководством Министерства инфраструктуры, полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, состоится передача функций контроля за соблюдением автоперевозчиками требований законодательства и норм на автомобильном транспорте в сферу компетенции Нацполиции", – отметил министр.

Монастырский рассказал о планах строительства сети из сотни низкоскоростных высокоточных площадок, на которых будет проходить автоматическая фиксация нарушений габаритно-весовых норм.

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Полученные на таких площадках штрафы будут обязаны оплатить как украинские граждане, так и иностранцы, которые едут через нашу страну.

"Это касается как международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, так и внутренних перевозок, габаритного контроля, контроля за режимом труда и отдыха", – сказал Монастырский.

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Для запуска этой процедуры в первую очередь необходимо внести изменения в законодательство. Будут менять:

  • закон "Об автомобильном транспорте";
  • Кодекс Украины об административных правонарушениях;
  • Бюджетный кодекс.

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Аудит ждет материально-техническую базу Укртрансбезопасности, места проведения в данный момент габаритно-весового контроля. Такие пункты должны получить соответствующие сертификаты.

"Это сохранит местные и региональные дороги, будут поступления в местные бюджеты, ведь мы планируем принять изменения в Бюджетный кодекс, где должно быть справедливое распределение оплаты штрафов между госбюджетом, дорожным фондом и фондом территориальных общин", – сказал Денис Монастырский.

Напомним, что в Украине с 16 июня работают WiM-станции – встроенные в дорожное полотно станции, которые определяют перегрузки дальнобойных фур. За первую неделю их работы было виявлено 3849 нарушений.

Ранее мы сообщали, что в ходе реализации программы "Большая стройка" в 2020 году уже было установлено 39 комплексов "Взвешивание в движении". А в 2021 году планируется построить еще 66 таких пунктов автоматического контроля веса транспортных средств.

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