Новый глава МВД решил перекинуть на Нацполицию контроль за грузом фур

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, как будут ловить водителей перегруженного транспорта

Денис Монастырский рассказал, как будут ловить перегруженный транспорт / Коллаж "Сегодня"

Нацполиция берет под свой контроль ситуацию с перегрузом автотранспорта на дорогах Украины. Такое обязательство взял на себя министр внутренних дел Денис Монастырский во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины и Национального совета реформ.

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Об этом сообщается на портале МВД.

"Мы достигли договоренностей с руководством Министерства инфраструктуры, полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, состоится передача функций контроля за соблюдением автоперевозчиками требований законодательства и норм на автомобильном транспорте в сферу компетенции Нацполиции", – отметил министр.

Монастырский рассказал о планах строительства сети из сотни низкоскоростных высокоточных площадок, на которых будет проходить автоматическая фиксация нарушений габаритно-весовых норм.

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Полученные на таких площадках штрафы будут обязаны оплатить как украинские граждане, так и иностранцы, которые едут через нашу страну.

"Это касается как международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, так и внутренних перевозок, габаритного контроля, контроля за режимом труда и отдыха", – сказал Монастырский.

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Для запуска этой процедуры в первую очередь необходимо внести изменения в законодательство. Будут менять:

закон "Об автомобильном транспорте";

Кодекс Украины об административных правонарушениях;

Бюджетный кодекс.

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Аудит ждет материально-техническую базу Укртрансбезопасности, места проведения в данный момент габаритно-весового контроля. Такие пункты должны получить соответствующие сертификаты.

"Это сохранит местные и региональные дороги, будут поступления в местные бюджеты, ведь мы планируем принять изменения в Бюджетный кодекс, где должно быть справедливое распределение оплаты штрафов между госбюджетом, дорожным фондом и фондом территориальных общин", – сказал Денис Монастырский.

Напомним, что в Украине с 16 июня работают WiM-станции – встроенные в дорожное полотно станции, которые определяют перегрузки дальнобойных фур. За первую неделю их работы было виявлено 3849 нарушений.

Ранее мы сообщали, что в ходе реализации программы "Большая стройка" в 2020 году уже было установлено 39 комплексов "Взвешивание в движении". А в 2021 году планируется построить еще 66 таких пунктов автоматического контроля веса транспортных средств.