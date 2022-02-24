Над Украиной кружит американский беспилотник

Беспилотник наматывает круги над Донбассом

Активность беспилотника больше всего проявляется над Донбассом/Фото: коллаж: "Сегодня"

Над Украиною летает американский беспилотник FORTE-12. Он также наматывает круги над Донбассом.

Об этом свидетельствуют данные с сайта flightradar 24.

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Подробности

На карте можно увидеть, как беспилотник FORTE-12 летает над Украиною, а больше всего делает кругов над Донбассом.

Что известно о FORTE-12?

Беспилотник FORTE-12 неоднократно привлекался к разведке над Донбассом. В апреле 2021 он был атакован войсками "ДНР". Против него, вероятно, применили средства радиолокационной борьбы. Беспилотник не был сбит, он подал сигнал "потеря связи" и вернулся к месту постоянной дислокации.

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Тактико-технические характеристики FORTE-12

Комплекс БПЛА Global Hawk состоит из воздушного сегмента, наземного сегмента, сегмента обслуживания, а также обученного персонала. Воздушный сегмент включает в себя непосредственно БПЛА с различными сенсорами, авионикой и системами передачи данных. Наземный сегмент состоит из оборудования запуска и обслуживания (Launch and Recovery Element), системы наземного управления (Mission Control Element) со встроенным оборудованием наземной связи.

Подсистема слежения SAR/MTI работает в X-диапазоне и обеспечивает:

Сканирование и обнаружение движущихся целей в радиусе 100 км;

Комбинированный SAR/MTI режим предоставляет возможность наблюдения с разрешением 6 метров за полосой шириной 37 км и длиной от 20 до 110 км;

В режиме деталировки радар обеспечивает разрешение 1,8 метра на территории 10 кв. км.

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