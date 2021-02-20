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Настя "из Уханя" и глава Госмиграционной службы поженились (фото)

20 февраля, 18:41

Виктория Барановская Виктория Барановская

Влюбленные обручились еще в мае

В субботу, 20 февраля, 43-летний глава Госмиграционной службы Максим Соколюк и 23-летняя Анастасия Зинченко, которая во время пандемии коронавируса в Китае застряла в Ухане с собачкой, поженились.

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Снимки с бракосочетания обнародовал сам чиновник на своей странице в Facebook.

"20.02.2021 Люблю", – подписал кадры Соколюк.

Молодожены позируют в свадебных нарядах. Невеста одета в бежевое платье с открытыми плечами и глубоким вырезом. Она сделала себе элегантную прическу – волосы приподняла, лишь несколько прядей оставила. У Анастасии нюдовый макияж.

А жених позирует фотографам в черном строгом костюме с галстуком и белой рубашкой.

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Ранее мы сообщали, что 6 сентября 2020 года Анастасия Зинченко и Максим Соколюк решили обнародовать свои отношения.

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Зинченко соколюк
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