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Настя "из Уханя" и глава Госмиграционной службы устроили пышную свадьбу (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
30 августа, 18:45
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Официально Зинченко и Соколюк поженились еще 20 февраля
На мероприятие пригласили много гостей - там были родные и друзья / Фото: коллаж "Сегодня"
На мероприятие пригласили много гостей - там были родные и друзья / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 29 августа, состоялась свадьба главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка и Анастасии Зинченко, известной как "девочка с собачкой из Уханя".

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Зинченко поделилась фото с праздника в Instagram.

Свадьба прошла в загородном комплексе Zafferano в Киевской области. На мероприятие пригласили много гостей – там были родные и друзья. Сначала Зинченко и Соколюк устроили церемонию бракосочетания на улице, а затем отправились в ресторан, где играла живая музыка.

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

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Для мероприятия Зинченко выбрала белое платье с длинными рукавами и открытой спиной, а также она дополнила свадебный образ большим бантом на голове. А Соколюк был в светло-сером костюме и черной обуви.

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Вторая свадьба

Официально Зинченко и Соколюк поженились 20 февраля. Тогда бракосочетание состоялось в одном из ЗАГСов Киева. После церемонии пара отправилась на свадебную фотосессию и пообедала фастфудом.

Об отношениях пары стало известно в сентябре 2020 года, а в мае 2020 года глава Миграционной службы сделал ей предложение и с тех пор они живут вместе.

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До романа с девушкой, которая младше его на двадцать лет, чиновник был женат, но в апреле 2020 года подал на развод, а в августе официально расторг брак.

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