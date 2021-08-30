Настя "из Уханя" и глава Госмиграционной службы устроили пышную свадьбу (фото)

В воскресенье, 29 августа, состоялась свадьба главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка и Анастасии Зинченко, известной как "девочка с собачкой из Уханя".
Зинченко поделилась фото с праздника в Instagram.
Свадьба прошла в загородном комплексе Zafferano в Киевской области. На мероприятие пригласили много гостей – там были родные и друзья. Сначала Зинченко и Соколюк устроили церемонию бракосочетания на улице, а затем отправились в ресторан, где играла живая музыка.
Для мероприятия Зинченко выбрала белое платье с длинными рукавами и открытой спиной, а также она дополнила свадебный образ большим бантом на голове. А Соколюк был в светло-сером костюме и черной обуви.
Вторая свадьба
Официально Зинченко и Соколюк поженились 20 февраля. Тогда бракосочетание состоялось в одном из ЗАГСов Киева. После церемонии пара отправилась на свадебную фотосессию и пообедала фастфудом.
Об отношениях пары стало известно в сентябре 2020 года, а в мае 2020 года глава Миграционной службы сделал ей предложение и с тех пор они живут вместе.
До романа с девушкой, которая младше его на двадцать лет, чиновник был женат, но в апреле 2020 года подал на развод, а в августе официально расторг брак.
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