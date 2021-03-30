Не клюнули на крючок "режиссеров": почему полиция не тронула активистов под ОПУ

Глава Нацполиции Игорь Клименко считает, что под Офисом президента 20 марта правоохранителей пытались спровоцировать на столкновения с активистами. Об этом он сказал во время отчета в Верховной Раде.

Реклама

Он напомнил, что организаторы акции открыто призывали активистов брать с собой бинты и медикаменты и, судя по всему, были готовы к силовому противостоянию с полицией.

"Акцию тщательно спланировали. Еще до официального начала (акции) вблизи ОПУ собрались несколько десятков молодых людей спортивной внешности – они держались группами. Очевидно, это была подмога на случай стычек с полицией", – сказал Клименко и добавил, что к акции намеренно привлекли несовершеннолетних, поскольку уголовная ответственность на них не распространяется.

Глава Нацполиции подчеркнул, что правоохранителей там было достаточно, и они в любой момент могли вмешаться.

"Но было принято решение не попасть на крючок манипуляций и провокаций, на который нас хотели зацепить "режиссеры" этого действа. Эти провокаторы на весь мир пытались показать, как полиция и власть якобы пресекают право граждан на мирный протест. Но мы сломали их планы и не допустили столкновений и кровопролития", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 марта под Офисом президента вспыхнули беспорядки во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие обрисовали фасад здания, разбили стекла во входных дверях, пытались сжечь табличку с надписью "Президент Украины", жгли фаеры и пускали салют. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что под Офисом президента планировали побоище, а не мирный протест.

Видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама