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Не мой. Леонид Парфенов отказался отвечать на вопрос украинского телеведущего "чей Крым?"

11 июля 2021 16:28

Виктория Барановская Виктория Барановская

Журналист возмутился, что в Украине задают этот вопрос и настаивают на ответе

Парфенова возмутил вопрос о Крыме / Фото: коллаж "Сегодня"

Парфенова возмутил вопрос о Крыме / Фото: коллаж "Сегодня"

Известный российский журналист Леонид Парфенов в интервью украинскому телеведущему Евгению Киселеву, во время своего недавнего приезда в Киев, отказался отвечать на вопрос "чей Крым".

Видео опубликовано на Youtube-канале "Кисельные берега".

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"Я всегда здесь отвечаю очень просто: не мой. Здесь (в Украине – "Сегодня".) очень странные задающие этот вопрос люди – они полагают, что все живут в этой же повестке, более того, должны непременно сказать то, что они, эти спрашивающие люди, думают по этой повестке", – возмутился он.

Тогда Киселев спросил у Парфенова, боится ли он уголовного преследования в России, если признает, что Крым является Украиной.

"Нет, мне не нравится, когда здесь настаивают на ровно той же повестке, на которой настаивают эти люди, более того, на тех ответах, которые эти люди ждут. Объяснение того, что Крым контролирует Россия, но международное сообщество этого не признает, здесь никого не устраивает", – сказал журналист.

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Ранее мы сообщали, что 9 июля скандальный российский исполнитель Моргенштерн заявил, что якобы находится в Украине. СБУ допускает, что это, может быть правдой, а вот Госпогранслужба отказалась от комментариев.

Напомним, Моргенштерну запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал несколько концертов в этом году. В конце апреля 2020 года 22-летнего Алишера внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

После этого рэпер подал иск в Окружной административный суд города Киева, чтобы ему разрешили въезд в нашу страну.

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