Не мій. Леонід Парфьонов відмовився відповідати на запитання українського телеведучого "чий Крим?"

Журналіст обурився, що в Україні про це запитують та наполягають на відповіді

Парфьонова обурило запитання про Крим / Фото: колаж "Сьогодні"

Відомий російський журналіст Леонід Парфьонов в інтерв'ю українському телеведучому Євгену Кисельову, під час свого недавнього приїзду до Києва, відмовився відповідати на питання "чий Крим".

Відео опубліковано на Youtube-каналі "Киселеві береги".

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"Я завжди тут відповідаю дуже просто: не мій. Тут (в Україні – "Сьогодні") дуже дивні задають це питання люди – вони вважають, що всі живуть в цій же повістці, більш того, повинні неодмінно сказати те, що вони, ці люди, що запитують, думають по цьому порядку", – обурився він.

Тоді Кисельов запитав у Парфьонова, чи боїться він кримінального переслідування в Росії, якщо визнає, що Крим є Україною.

"Ні, мені не подобається, коли тут наполягають на рівно тому ж порядку, на якому наполягають ці люди, більш того, на тих відповідях, яких ці люди чекають. Пояснення того, що Крим контролює Росія, але міжнародне співтовариство цього не визнає, тут нікого не влаштовує", – сказав журналіст.

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Раніше ми повідомляли, що 9 липня скандальний російський виконавець Моргенштерн заявив, що нібито знаходиться в Україні. СБУ припускає, що це, може бути правдою, а ось Держприкордонслужба відмовилася від коментарів.

Нагадаємо, Моргенштерну заборонили в'їзд в Україну після того, як він анонсував кілька концертів в цьому році. В кінці квітня 2020 року 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Після цього репер подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, щоб йому дозволили в'їзд в нашу країну.