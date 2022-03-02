Не пустить в Украину – белорусы блокируют железную дорогу

В Беларуси продолжаются антивоенное выступления

Россия и Беларусь пока не собираются отходить от границ с Украиной / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В отличии от россиян граждане Беларуси понимают, что в Украине идет война и они не хотят, чтобы наши по-настоящему братские народы воевали друг с другом на войне, которую объявил всему миру неадекватный президент России Владимир Путин. Поэтому белорусы начала свои необъявленные акции, призванные не дат отправить белорусских солдат на войну.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина сейчас".

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Что известно

Сообщается, что белорусы блокируют движение железной дороги для того, чтобы усложнить перемещение грузов военного назначения. Они массово собираются на вокзалах.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в Беларуси объявили антивоенную мобилизацию. Манифест Антивоенного движения опубликован в Сети.

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Генеральный штаб ВСУ сообщил 1 марта, что Республика Беларусь оказывает помощь РФ в размещении войск на ее территории для ведения войны против Украины. По данным экспертов, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается не выполнять требование Путина по вводу войск в Украину. Однако российский диктатор продолжает давить.

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