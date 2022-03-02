Не пустить в Украину – белорусы блокируют железную дорогу

В отличии от россиян граждане Беларуси понимают, что в Украине идет война и они не хотят, чтобы наши по-настоящему братские народы воевали друг с другом на войне, которую объявил всему миру неадекватный президент России Владимир Путин. Поэтому белорусы начала свои необъявленные акции, призванные не дат отправить белорусских солдат на войну.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина сейчас".
Что известно
Сообщается, что белорусы блокируют движение железной дороги для того, чтобы усложнить перемещение грузов военного назначения. Они массово собираются на вокзалах.
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в Беларуси объявили антивоенную мобилизацию. Манифест Антивоенного движения опубликован в Сети.
Генеральный штаб ВСУ сообщил 1 марта, что Республика Беларусь оказывает помощь РФ в размещении войск на ее территории для ведения войны против Украины. По данным экспертов, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается не выполнять требование Путина по вводу войск в Украину. Однако российский диктатор продолжает давить.
Обстановка
- В Энергодаре местные жители заблокировали продвижение оккупантов. Люди вышли с украинскими флагами и перекрыли дорогу, чтобы не пустить их в город.
- Фермеры забрали у российских оккупантов военную технику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
- В Коростене Житомирской области российские военные ударили по блокпосту. Произошла воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека.
- В Житомире российские оккупанты обстреляли частный сектор, повреждены 10 жилых домов. По предварительной информации, погибли четыре человека, из них один ребенок. Еще трое пострадали.