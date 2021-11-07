Не забудьте зонтик! Свежий прогноз погоды в Украине на 8 ноября

Температура воздуха днем достигнет 10-12 градусов

Дождливая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 8 ноября, на территории Украины ожидается солнечная погода. В некоторых регионах синоптики прогнозируют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Реклама

Погода на 8 ноября

В Украине 8 ноября ожидается прохладная, но солнечная погода. Дожди синоптики прогнозируют в Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла, а днем достигнет 10-12 градусов.

Кроме того, ожидается южно-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

Какая погода будет в ноябре?

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней.

В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.

Реклама

Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

В ноябре может выпасть первый снег

В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Ранее мы писали: